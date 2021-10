Grand Conseil – Que faire face à des fonctionnaires bâillonnés? Les députés s’inquiètent Les députés ont largement accepté le sévère rapport de leur Commission de contrôle sur l’Office cantonal des migrations. Mais interpellent leur Bureau sur le cas des fonctionnaires muselés par le Conseil d’État. Marc Bretton

Le fonctionnement de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a été examiné de près par la Commission de contrôle de gestion. LAURENT GUIRAUD

Le parlement prend acte des graves problèmes constatés au sein de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) ces dernières années. Le rapport sans concession rédigé par la Commission de contrôle de gestion l’an passé a été accepté jeudi par les députés par 77 voix contre 10 et une abstention. L’opposition a été portée par le MCG, froissé que son magistrat, Mauro Poggia, responsable de l’Office en question, soit pris a partie. À noter que le magistrat en question était absent durant le traitement de cet objet, et que ses collègues présents, Serge Dal Busco et Nathalie Fontanet, n’ont pas pris la parole.