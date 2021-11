Éditorial - Que faire du succès genevois?

À Genève, c’est l’âge d’or des multinationales, indique le patron du Boston Consulting Group. Les chiffres confirment l’insolente santé d’une économie sauvée du gouffre par les aides publiques et propulsée par une demande générale, un temps bridée par la crise, mais qui a repris de plus belle.

Abo Interview «À Genève, l’âge d’or des multinationales, c’est maintenant» Pour le spécialiste, les stratégies mises en place pour faire de l’arc lémanique une des régions les plus dynamiques du monde, fondées sur une main-d’œuvre mobile et qualifiée, fonctionnent à plein. Les prévisions budgétaires cantonales confirment cette insolente santé. En 2022, les revenus du Canton tablent sur plus de 9 milliards, une hausse de 628 millions, par rapport à l’an passé. Si elle se confirme, cette poussée serait la plus importante depuis plus de vingt ans! Pour le coup, il n’est pas absurde d’envisager un retour rapide à l’équilibre des finances publiques… Un parfum d’années folles flotte dans l’air.

«C’est la question sociale qui se pose. Elle nécessite de débattre d’une meilleure distribution des richesses, comme des réformes nécessaires pour assurer la pérennité de notre réussite.»

Champagne? Oui et non. Oui, car il n’y a pas de raison de bouder son plaisir, même si cela contredit le pli contraire qu’abrite parfois l’esprit genevois. Mais il faut aussi rappeler que toutes les branches de l’économie ne sont pas concernées par cet essor, ni tous les Genevois. Car cette économie flamboyante passe aussi par pertes et profits une part grandissante de la population, comme l’indique le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale, en hausse de 76% entre 2010 et 2020.

C’est la question sociale qui se pose. Elle nécessite de débattre d’une meilleure distribution des richesses, comme des réformes nécessaires pour assurer la pérennité de notre réussite. En bref, il faut profiter de la situation pour planifier nos réformes sans nous reposer sur nos lauriers. Car les années folles passent vite. Et parfois elles finissent mal.

Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.