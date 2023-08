DR

Votre billet de banque a été endommagé? Pas de panique! L’usure d’un billet est normale. Ne le jetez surtout pas, il pourrait encore vous être utile.



Les billets de banque en papiers imprimés se sont généralisés pour éviter d’avoir à transporter de lourdes et encombrantes quantités monétaires. Leur utilisation est devenue intensive générant une usure rapide. Ils sont devenus des objets du quotidien circulant de mains en mains et transitant de façon infinie à l’intérieur du cercle monétaire.



Un billet de banque abîmé ne perd pas sa valeur, même s’il a été refusé par un commerçant. Il peut toujours être échangé contre un neuf, sous condition de n’être pas trop endommagé. Ne jetez pas vos billets déchirés, ils peuvent toujours servir moyennant un aller-retour à la Banque nationale suisse (BNS).



Il est possible de payer avec un billet de banque légèrement abîmé. Si l’usure est plus importante, le commerçant est en droit de le refuser. Votre billet est alors considéré comme inutilisable, mais il conserve sa valeur. C’est le cas si le billet est brûlé ou amputé.



En revanche, un billet froissé ou légèrement déchiré ne sera a priori pas refusé.



Si vous disposez d’un billet trop abîmé, donc inutilisable, ne vous précipitez pas dans votre banque pour demander un échange, car les établissements bancaires ne sont pas habilités à effectuer tous les échanges de billets. Il est plus prudent de prendre contact avec la BNS à Berne pour connaître l’agence de prise en charge la plus proche de chez vous.

