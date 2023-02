Activité économique – Que faire de l’incroyable résilience de l’économie genevoise? Trois candidats au Conseil d’État livrent leurs propositions pour renforcer les atouts cantonaux. Marc Bretton

Le nouveau campus et centre d’excellence Firmenich à Satigny. Photo LUCIEN FORTUNATI Lucien FORTUNATI

Un petit vent du début des années 90 souffle sur 2023. En cette dernière année de la législature, l’économie genevoise flambe. Sauf la restauration, toujours en difficulté, les signaux sont au vert pour les autres secteurs. Avec 3,8%, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis 1991. L’indicateur de la situation des affaires n’a jamais été aussi favorable depuis dix ans. Après le gouffre de l’épidémie du Covid en 2020, suivie d’une reprise, qui, ajoutée à la crise ukrainienne, a entraîné une forte tension sur le marché de l’énergie et un retour de l’inflation (au plus haut depuis 1993), ce n’est pas si mal. Et maintenant, dans quelle direction tirer l’économie? Trois candidats au Conseil d’État livrent leurs analyses.