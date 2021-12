Tirage de la Ligue des nations – Que du lourd pour la Suisse, comme prévu Espagne, Portugal et République tchèque au programme en 2022, en guise de préparation au Mondial quatarien en fin d’année. Daniel Visentini

Vincent Cavin, l’adjoint du sélectionneur, Murat Yakin, Pierluigi Tami, directeur des équipes nationales et Dominique Blanc, président de l’ASF, ont suivi le tirage au sort ensemble depuis Zurich. KEYSTONE

Quand les petites boules se sont mélangées les unes aux autres, peu après 18 heures à Nyon, l’UEFA a retenu son souffle pour que tout se passe bien. Un tirage au sort sans problème technique et sans annulation, cela fait du bien.

Oh, bien sûr, on ne parle là que de la Ligue des nations, pas de la prestigieuse Ligue des champions où il a fallu procéder il y a quelques jours à une deuxième salve pour valider les chocs des huitièmes de finale, mais enfin, cette Ligue des nations valait elle aussi le détour. Et la Suisse, inscrite avec l’élite dans la Ligue A, a été servie: Espagne, Portugal et République tchèque!