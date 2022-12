La loi et vous – Que doivent contenir des directives anticipées? Chaque semaine, un expert du TCS donne la réponse à une question de droit. Vera Beutler - Juriste au TCS

Photo d’illustration. PIERRE ABENSUR

Les directives anticipées vous permettent de consigner les mesures médicales que vous souhaitez ou refusez lorsque que vous ne serez plus en mesure de décider par vous-même. Vous pouvez également désigner une personne qui prendra ces décisions pour vous.

Vous devez rédiger ces directives par écrit, les dater et les signer afin que votre identité et votre capacité de discernement soient clarifiées par la personne destinataire. La forme authentique n’est pas nécessaire. Toutefois, vous pouvez faire inscrire la référence aux directives anticipées sur votre carte d’assurance pour que le personnel médical l'apprenne à temps.

Contenu des directives anticipées

Indiquez en outre pourquoi vous les rédigez, quelles sont vos valeurs personnelles et – le cas échéant – religieuses importantes à vos yeux. Votre médecin et vos proches pourront ainsi les suivre en cas de doute. Précisez également les traitements médicaux que vous souhaitez recevoir et dans quels cas ils peuvent être administrés. Vous pouvez d’une manière générale accepter ou refuser certaines mesures telles la réanimation, la respiration ou l’alimentation artificielles.

Vous pouvez également lier la procédure à une situation spécifique. Par exemple, vous pouvez accepter la respiration artificielle uniquement si un retour à votre qualité de vie antérieure est probable. Mais également en préciser les objectifs, en mentionnant par exemple que l’absence de douleur est d’une importance majeure pour vous.

Délégation à une personne de confiance ou à une équipe médicale

Si vous ne voulez ou ne pouvez pas prendre de décisions concrètes qui concernent d’éventuelles mesures médicales futures, vous pouvez céder ces prises de décision à une personne de confiance ou à l’équipe médicale soignante.

Enfin, vous pouvez également déterminer si vous souhaitez faire don de vos organes après votre décès.

