Histoire genevoise – Que commémore-t-on à Genève le 1er juin? Chaque année, officiels et citoyens se retrouvent au Port-Noir pour une grande célébration pourtant méconnue de certains.

Le 1 er juin, une gerbe de fleurs est déposée au sommet de la colonne commémorative du Port-Noir. MAGALI GIRARDIN

C’est un événement qui se produit tous les ans à la même date, un «marronnier» comme on dit dans le jargon journalistique. Au Port-Noir, chaque 1er juin, c’est fifres et tambours, salves au canon, défilé des sociétés patriotiques et succession d’officiels. Mais que commémore-t-on, au fait, à la frontière entre les Eaux-Vives et Cologny?

Pour le savoir, il faut remonter 209 ans en arrière. Le 1er juin 1814, une garnison d’environ 300 soldats fribourgeois et soleurois, ainsi que quelques Lucernois, arrive au Port-Noir par voie lacustre. La population genevoise les accueille en liesse. Car depuis 1798, la Cité de Calvin – pas encore un canton – était une annexe de la République française.

Troupes confédérées

Ce sont les Autrichiens qui, d’abord, libèrent Genève en 1813. Et un an plus tard, en gage d’amitié, arrivent Fribourgeois, Soleurois et Lucernois, les troupes dites «confédérées», au Port-Noir. Un événement qui entérine l’entrée de Genève dans la Confédération helvétique. Il faudra tout de même attendre le 19 mai 1815 pour que la Cité de Calvin devienne le 22e canton du pays.

C’est donc pour célébrer ce moment historique qu’est organisée, chaque année, la cérémonie du 1er juin. Les autorités politiques, accompagnées des Vieux-Grenadiers genevois, fribourgeois et soleurois, assistent à diverses démonstrations. Une couronne de fleurs est généralement déposée sur la colonne commémorative située au Port-Noir. Colonne qui, pour l’anecdote, est représentée sur les armoiries de la commune de Cologny.

