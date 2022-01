Sans alcool en janvier – Que boire à l’apéro pendant Dry January? Le risque du mois sans alcool est de se ruer sur les sodas, très caloriques et peu vertueux. Mais ce sera toujours mieux que l’alcool, foi(e) de diététicienne. Cécile Collet

Des multitudes de cocktails sans alcool, ou mocktails, sont proposées sur internet, notamment par Addiction Suisse. Getty Images

Sue Ellen, sors de ce corps! C’est sans doute ce que se disent les nouveaux adeptes du Dry January, ou Janvier sobre, pour les francophones, à l’issue de cette première semaine d’abstinence. Cette nouvelle tendance, venue de Grande-Bretagne et préconisée par l’Office fédéral de la santé publique depuis deux ans, prend racine en Suisse.

Et c’est tant mieux, selon Sidonie Fabbi, diététicienne et maîtresse d’enseignement à la Haute École de santé de Genève. «D’abord, psychologiquement, c’est bien de réfléchir à sa consommation et de constater à quel point et quand l’alcool nous manque. Et puis, c’est positif pour le repos du foie. Un mois par an, c’est mieux que jamais.» Deux jours d’abstinence par semaine au moins pour un buveur modéré est encore mieux.