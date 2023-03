Curling – Quatrième titre mondial d’affilée pour les Suissesses L’équipe de Suisse dames a remporté l’or dimanche aux Mondiaux en Suède en battant la Norvège en finale. Yves Desplands

Silvana Tirinzoni et les Suissesses ont réussi le parcours parfait. AFP

L’équipe de Suisse dames de curling a décroché la médaille d’or, dimanche aux Championnats du monde de Sandviken, en Suède, après avoir battu la Norvège 6-3 en finale.

C’est une victoire historique, car la Suisse devient la première nation à remporter le titre mondial quatre fois de suite, après ses victoires en 2019 au Danemark et en 2021 et 2022 au Canada (l’édition de 2020 avait été annulée à cause du Covid-19).

Une domination sans partage des équipes suisses. On en veut pour preuve que depuis 2012, en onze éditions des championnats du monde, la Suisse s’est imposée à huit reprises!

Match serré

Dimanche, face à une équipe que les Suissesses avaient battue 6-1 dans le Round Robin et qui avait créé la surprise en éliminant le Canada en demi-finale samedi, les joueuses du CC Aarau, Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald et Briar Schwaller-Hürlimann, ont dû faire usage de tout leur savoir-faire dans une rencontre très serrée.

Après avoir marqué les deux premiers points du match aux 2e et 4e ends, les joueuses à croix blanche ont encaissé un coup de deux au 5e end. Les Norvégiennes se sont accrochées et le score était de 3-3 à l’aube du neuvième end avant que les Suissesses ne prennent le point dans cette avant-dernière manche.

C’est dans le 10e end que les Norvégiennes, qui avaient le bénéfice de la dernière pierre, ont manqué l’immanquable en laissant deux pierres suisses dans la maison pour une victoire finale des Helvètes.

Ce résultat clôt une semaine parfaite pour les Argoviennes qui ont remporté leurs 14 matches dans ces championnats du monde, comme elles l’avaient déjà fait l’an dernier à Prince George, au Canada.

