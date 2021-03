Chêne-Bourg – Quatre véhicules en feu à la route de Chêne L’incendie des véhicules a démarré dans la nuit de samedi à dimanche au pied d’un immeuble en rénovation au numéro 84. Les derniers pompiers ont quitté les lieux peu avant 7 h. Fedele Mendicino

Les véhicules en stationnement ont brûlé sous un couvert dans la nuit de samedi à dimanche à Chêne-Bourg. Laurent Guiraud

Quatre véhicules en stationnement sous un couvert ont brûlé dans la nuit de samedi à dimanche à Chêne-Bourg. L’incendie s’est déclaré à la hauteur du numéro 84 de la route de Chêne au pied d’un immeuble en rénovation. Le Service d’incendie et de secours (SIS) de la Ville de Genève ainsi que les pompiers volontaires de la commune sont intervenus pour maîtriser le sinistre. Ces derniers ont quitté les lieux vers 7 h ce dimanche matin. «Nous n’avons pas dû évacuer de personnes car les lieux étaient en travaux», précise le lieutenant du SIS Nicolas Millot.

Un habitant du quartier a témoigné ce dimanche dans «20 minutes»: «C’était très impressionnant. J’étais à ma fenêtre dans l’immeuble d’en face. Il y avait vraiment beaucoup de fumée, l’odeur était insoutenable et j’entendais des mini-explosions». Le sinistre a été maîtrisé vers 4 h 10, soit une demi-heure après le premier appel aux pompiers. Les causes de l’incendie sont pour l’heure inconnues. Une enquête est en cours. Au total, quinze hommes et cinq véhicules ont été dépêchés à Chêne-Bourg.