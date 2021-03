Fausses alertes à la bombe – Quatre suspects placés en détention La police cantonale a arrêté quatre jeunes adultes dans le cadre de l’enquête sur les fausses alertes à la bombe. Rebecca Mosimann DÉVELOPPEMENT SUIT

L’EPSIC de Lausanne visée par une alerte à la bombe le 25 mars 2021. PATRICK MARTIN/24HEURES

À la suite des nombreuses fausses alertes à la bombe commises dans divers établissements de formation du canton de Vaud, les enquêteurs de la Police municipale de Lausanne et de la Police cantonale ont mené de nombreuses investigations et ont procédé à l’audition d’une vingtaine d’étudiants.

Les policiers ont pu identifier quatre suspects pour des cas commis au gymnase de Renens le vendredi 12 mars et à l’École professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL) le 24 mars. Il s’agit de jeunes adultes, qui fréquentent ces établissements, âgés de 18 à 23 ans, dont deux femmes, une Suissesse et une Croate, et deux hommes, un Suisse et un Chilien, tous domiciliés dans la région lausannoise et pour l’heure au bénéfice de la présomption d’innocence.

Les procureures en charge de ces instructions pénales vont demander leur mise en détention provisoire au Tribunal des mesures de contraintes pour une période de trois mois, durée qui pourra être prolongée au besoin.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et des opérations sont prévues ce week-end avec l’interpellation et l’audition d’autres personnes pouvant être impliquées dans ces fausses alertes à la bombe.

Dans son communiqué, la police déclare que ces fausses alertes sont «des atteintes graves à la sécurité publique et à la valeur fondamentale qu’est la formation». Avant de mettre en garde sur les conséquences de ces infractions. «Une condamnation pénale et une inscription de celle-ci dans le casier judiciaire pourraient entraver les perspectives professionnelles de ces jeunes. De plus, la police et les services d’urgence mobilisés facturent aux auteurs leurs frais d’intervention qui se chiffrent à des montants de l’ordre de 10'000.- à 15'000.- francs par cas.»

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) ajoute, pour sa part, que des sanctions disciplinaires seront prononcées à l’encontre des personnes responsables des fausses alertes. Ces dernières pourront aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive. Mais ce n’est pas tout. Des poursuites civiles pour réparation des dommages causés sont aussi envisagées. Le Département rappelle qu’une journée de cours dans une école professionnelle ou un gymnase peut coûter 70’000 francs selon leurs premières estimations.