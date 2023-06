Wimbledon 2023 – Quatre Suisses sur cinq au 3e tour des qualifications Dominic Sticker, Céline Naef, Simona Waltert et Viktorija Golubic ne sont plus qu’à une victoire du tableau principal. Leandro Riedi, lui, a été éliminé. Yves Desplands

Dominic Stricker s’est facilement qualifié pour le 3e tour des qualifications sur le gazon londonien. AFP

Cinq Suisses étaient engagés, mercredi, au 2e tour des qualifications à Wimbledon, et quatre ont passé. Dominic Sticker (ATP 117), Céline Naef (WTA 165), Simona Waltert (WTA 115) et Viktorija Golubic (WTA 138) se sont qualifiés pour le 3e et dernier tour, alors que Leandro Riedi (ATP 165) a chuté.

Stricker, tête de série No 10, s’est défait de l’Argentin Juan Pablo Ficovich (ATP 243, 26 ans) en deux manches, 6-4 6-3, après 1 heure 10 de jeu. Pour passer dans le tableau principal du tournoi londonien, ce qui serait une première pour le Bernois de 20 ans, il devra battre au 3e tour l’Italien Mattia Bellucci (ATP 160, 22 ans).

Naef, elle, a pris une minute de moins que Stricker pour éliminer l’Américaine Ashlyn Krueger (WTA 108, 19 ans), 6-4 6-2. Au 3e tour, la Schwytzoise de 18 ans affrontera l’Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 152, 23 ans).

Pour Simona Waltert, il n’a pas fallu beaucoup plus de temps pour battre l’Argentine Julia Riera (WTA 150, 21 ans), puisqu’après 1 heure et quart elle s’est qualifiée 6-0 7-6 (7/3). La Grisonne de 22 ans, tête de série No 14, affrontera au dernier tour la Colombienne Emiliana Arango (WTA 184, 22 ans).

Enfin, Viktorija Golubic, elle, a eu besoin de 1 heure et 59 minutes pour venir à bout de la Britannique Naiktha Bains (WTA 311, 25 ans), 3-6 6-3 6-2. Au 3e tour, la Zurichoise de 30 ans, tête de série No 29, jouera contre la Grecque Despina Papamichail (WTA 188, 30 ans). Toutes les rencontres du 3e tour des qualifications ont lieu jeudi.

C’est terminé en revanche pour Leandro Riedi (ATP 165). Le Zurichois de 21 ans a passé 1 heure et 51 minutes sur le court face à l’Allemand Oscar Otte (ATP 230, 29 ans) pour finalement s’incliner 3-6 6-3 3-6.

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

