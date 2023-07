Justice à Genève – Quatre sans-papiers déposent plainte contre un avocat Ils reprochent à l’homme de loi d’avoir profité de leur vulnérabilité, en poursuivant des procédures vouées à l’échec. Lorraine Fasler

L’avocat aurait entamé des procédures de régularisation alors que des conditions de bases n’étaient pas réunies. LUCIEN FORTUNATI

«Ma famille en a eu pour 52’800 francs de frais d’avocat et on n’a toujours pas de permis de séjour», raconte Merita*, mardi, en conférence de presse. Du haut de ses 21 ans, elle souligne combien elle avait espoir en cet avocat genevois contre lequel, comme trois autres plaignants sans papiers, sa famille finira par déposer une plainte pénale pour usure, en novembre 2022.

Selon le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), qui accompagne ces familles, l’avocat aurait entamé des procédures de régularisation alors que des conditions de bases n’étaient pas réunies. Le tout en présentant des factures sans détail autre qu’une simple mention «acomptes d’honoraires», suivie de la somme à quatre chiffres à régler.

Critères Papyrus

Arrivé illégalement en Suisse du Kosovo, Ramiz*, le père de Merita, travaille dans la restauration et fait des allers-retours plusieurs années entre son pays d’origine et Genève, avant d’être rejoint en 2019 par sa femme et ses trois enfants. Il frappe alors à la porte de plusieurs avocats pour entamer une demande de permis de séjour. Mais c’est trop tôt.

L’opération Papyrus qui visait à régulariser des travailleurs sans-papiers bien intégrés et résidant depuis plusieurs années dans le canton a permis d’édicter des critères stricts pour l’obtention du sésame. Il faut notamment apporter des preuves d’un séjour ininterrompu de dix ans pour les célibataires, les couples sans enfants et les couples avec très jeunes enfants non scolarisés, et d’une durée de séjour de cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés. Il faut être indépendant financièrement, avoir un niveau A2 en français et présenter un casier judiciaire vierge.

«Je ne suis jamais sortie de Genève et j’ai fait exprès de redoubler ma dernière année à l’École de culture générale pour rester scolarisée.» Merita

Tous les avocats rencontrés refusent d’entamer une procédure avant 2024. Tous, sauf un. Après des refus essuyés auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), l’homme de loi demande une reconsidération, puis un regroupement familial auprès du Tribunal administratif, alors que le père ne possédait justement pas de permis de séjour. Il se tourne vers la chambre administrative de la Cour de justice, essuyant là encore un échec. Il saisit même le Tribunal fédéral, qui rejette également la demande. Chaque recours coûte, évidemment.

50’000 francs

Le père de famille s’endette auprès de son patron, qui lui fait des avances sur salaire, explique-t-il. Une somme qu’il ne reverra jamais. «On se sent trahi, car il nous promettait beaucoup de choses. Il disait que normalement avec lui, avec 50’000 francs, on avait le permis», se souvient sa fille. N’auraient-ils pas dû se méfier qu’un seul avocat accepte leur demande? «Des gens de notre communauté disaient qu’il était possible d’avoir un permis. On les a crus.»

Toujours sans papier, Merita doit mettre sa vie sur pause. «Je ne suis jamais sortie de Genève et j’ai fait exprès de redoubler ma dernière année à l’École de culture générale pour rester scolarisée.» La jeune femme gagne ainsi du temps et espère qu’en juin prochain, sa famille et elle obtiendront un permis de séjour.

À quelques différences près, Shaban* a vécu la même histoire. Il a dépensé un peu moins de 50’000 francs pour se retrouver lui aussi sans permis de séjour. Ricardo*, originaire du Brésil, a lui dépensé 27’000 francs dans des procédures pour lesquelles le syndicat SIT, qui accompagne chaque année plus d’une centaine de sans-papiers dans leurs démarches de régularisation, aurait proposé une autre stratégie.

«Ces trois personnes sans papiers ont versé 130’000 francs à un avocat genevois, alors que si elles étaient venues au SIT, elles n’auraient payé que 250 francs de cotisation annuelle», lance Julien répond, secrétaire syndical. Son but n’est pas de leur obtenir un permis mais d’encaisser des sous!»

D’autres clients lésés se manifestent, indique-t-il, en ajoutant que le SIT réfléchit à élargir la dénonciation faite au Ministère public, afin d’ajouter, à l’usure, l’astuce, l’escroquerie, l’abus de position et l’abus de faiblesse.

Vision «manichéenne»

Me François Canonica, qui représente l’avocat en question, conteste l’ensemble des charges et la présentation de cette affaire. «D’un côté, il y aurait des clients inexpérimentés et fragiles, qui n’y connaissaient rien, et de l’autre, un avocat cynique et sans scrupule. Un peu caricatural et manichéen, non? Cet avocat a tenté des choses raisonnables et les clients en ont été systématiquement informés. Ils ont été facturés pour des prestations qu’ils avaient réclamées.»

«D’un côté, il y aurait des clients inexpérimentés et fragiles, qui n’y connaissaient rien, et de l’autre, un avocat cynique et sans scrupule.» Me François Canonica

Le Ministère public a ouvert une procédure et une audition sous forme de confrontation des parties s’est tenue en juin par la première procureur Anne-Laure Hubert, chargée de l’enquête.

Campagne d’information

De son côté, pour prévenir d’éventuels abus, la commission migration du SIT, qui tient aussi des permanences, lance une campagne d’information auprès des publics concernés, afin d’encourager les personnes sans-papiers à se rendre auprès de professionnels de la régularisation des personnes étrangères avant de mandater un avocat ou de laisser un patron déposer une demande de régularisation.

*Prénoms d’emprunt

