La biodiversité mise à mal – Quatre questions pour cerner la lente mort des insectes L’Académie suisse des sciences naturelles dresse un constat alarmant: 60% des espèces sont en danger en Suisse. Pour agir, le temps presse. Mateus Carvalho

L’agriculture et le réchauffement climatique sont les principales causes de la perte de biodiversité chez les insectes. SCNAT

«La situation est très préoccupante», s’alarme Dr Yves Gonseth, directeur du Centre suisse de cartographie de la faune. La diversité et la taille des populations d’insectes ont fortement diminué en Suisse. Et l’avenir n’est pas plus rassurant. Selon une étude menée sur 1153 espèces d’insectes, 60% d’entre elles sont en danger ou potentiellement menacées. C’est surtout le cas sur le Plateau. Mais l’érosion de la biodiversité s’observe désormais aussi dans le Jura et les Alpes.

Les insectes vivant à proximité des eaux, dans des zones humides et des régions agricoles sont particulièrement sous pression. En revanche, les espèces communes et aimant la chaleur – le bostryche par exemple – se sont plutôt propagées au cours des vingt dernières années.