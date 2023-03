Grand Conseil genevois – Quatre projets de loi pour les droits des travailleuses Le PS, Ensemble à Gauche et les Verts veulent contrer AVS 21 et revaloriser les salaires dans les soins, le social et le nettoyage à Genève. Alice Randegger

La date n’a pas été choisie au hasard: ce mercredi 8 mars, pour la Journée internationale des droits des femmes, elles étaient quatre députées genevoises de l’Alternative à exposer quatre projets de loi pour faire avancer efficacement les droits des Genevoises en matière d’égalité salariale: Caroline Marti (PS), Françoise Nyffeler et Jocelyne Haller (Ensemble à Gauche) ainsi que Marjorie de Chastonay (Les Verts). Les textes ont été déposés hier soir au Grand Conseil.

En premier lieu, l’Alternative propose d’instaurer une rente-pont pour les Genevoises dès 64 ans. «Genève a largement refusé AVS 21, nous tenons compte de la volonté citoyenne», explique Jocelyne Haller. Il s’agirait de mettre en place une prestation transitoire pour que les femmes puissent arrêter de travailler à 64 ans, sans pour autant perdre une année de cotisation pour leur retraite.

Cette prestation serait prise en charge par l’OCAS, qui verse déjà la majeure partie des rentes AVS. «L’annonce des bénéfices faits en 2022 rend ce projet non seulement légitime mais aussi possible», conclut la députée d’Ensemble à Gauche. Ajoutons que les femmes qui pourraient en faire la demande devront avoir cotisé à l’AVS et au 2e pilier et ne pas prendre de retraite anticipée.

Reconnaître la valeur du «care»

Ensuite, il est question des salaires. Plus particulièrement de ceux dans les domaines de la santé, du social et du nettoyage dans la fonction publique et le parapublic. «Revaloriser ces salaires, dans ces secteurs principalement féminins, permet de reconnaître la valeur et l’utilité de ces métiers, que le Covid a largement démontrées», rappelle Caroline Marti.

Ce projet concerne la grille salariale des fonctionnaires, dont la refonte tarde. En attendant l’aboutissement de G’Evolue, il s’agit donc de reprendre une disposition déjà existante: celle du 14e salaire. Actuellement, seuls certains médecins avec des fonctions de cadre le touchent encore. Étendre ce mécanisme aux professions du care permettrait, sans plus tarder, de revaloriser les salaires du personnel dans les trois secteurs concernés de l’IMAD, des HUG et des secteurs subventionnés à hauteur de 8,3%.

Pénibilité psychologique

Finalement, la troisième mesure consiste en deux projets de lois distincts (un pour la LCPEG, l’autre pour la LTrait) mais naît de la même idée: inventer et introduire un critère de «pénibilité psychologique», particulièrement pour les emplois dédiés aux soins et à l’accompagnement des personnes vulnérables. À nouveau des postes occupés majoritairement par des femmes.

«La pénibilité physique existe et concerne surtout des professions dites masculines», souligne Françoise Nyffeler. Introduire, dans des conditions similaires, la pénibilité psychologique permettrait de ce fait de corriger une inégalité. «Il faut réfléchir à des mesures qui facilitent la vie durant le temps de travail, les congés, les horaires, et, plus largement, à l’organisation du travail, pour éviter les burn-out.»

