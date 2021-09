Économie – Quatre prix décernés à des entreprises genevoises La Chambre de commerce et l’État décernent les Prix de l’économie, de l’innovation, de l’égalité ainsi qu’un prix spécial. Marc Bretton

Étienne Jornod (au centre) reçoit le Prix de l’économie, entouré des autorités genevoises et de la Chambre de commerce.

L’an passé, face à l’ampleur de l’épidémie, l’État et la Chambre de commerce avaient attribué un prix global aux PME du canton et distingué la collaboration entre les HUG et les cliniques privées. 2021 marque un retour à la normale, les mêmes acteurs distribuant tout de même quatre prix.

Organisée à la Chambre de commerce, en attendant d’être répétée au BFM ce soir, la cérémonie a été tenue en présence de Nathalie Fontanet, conseillère d’État chargée des Finances, et en l’occurrence du Bureau de l’égalité, et de Fabienne Fischer, responsable de l’Économie. Le Prix de l’économie a été décerné à OM Pharma, celui de l’innovation à Plair et celui de l’égalité à Loyco. Le Prix du jury, quant à lui, a été attribué au CyberPeace Institute.