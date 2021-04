Sauvetage à Genève – Quatre plaisanciers en détresse sauvés sur un voilier Une intervention conjointe des sapeurs-pompiers et de la police genevoise a permis de secourir quatre personnes en mauvaise posture dans les eaux du bout du lac samedi.

Incendie Secours Genève

Le Service d’Incendie et de Secours de la Ville de Genève (SIS) et la brigade de la navigation de la police genevoise ont procédé samedi matin au sauvetage de quatre plaisanciers sur un voilier échoué entre la Perle du Lac et l’OMC.



Les plaisanciers en mauvaise posture ont eux-mêmes donné l’alerte qui a permis l’intervention des secours à 08h59. «Les quatre personnes sauvées sont saines et sauves et ont pu regagner leur domicile», a déclaré le Lieutenant Nicolas Millot, Officier de la communication et des relations publiques au SIS, contacté par téléphone.

Une collaboration des sapeurs-pompiers du SIS et de la brigade de la navigation de la police genevoise a permis le sauvetage.

Un bateau de la brigade de la navigation de la police genevoise et un bateau des sapeurs-pompiers genevois qui ont dû mobiliser quinze professionnels, ainsi que des ambulanciers ont été nécessaires au bon déroulement de l’opération.



Le Lieutenant Nicolas Millot attire l’attention de toute personne voulant naviguer dans les eaux genevoises de prendre en compte la température de l’eau descendue à 8 °C et la forte bise qui souffle ce week-end.

