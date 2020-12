Cressier (NE) – Quatre personnes hospitalisées après un incendie Un sinistre survenu vendredi soir dans un immeuble à Cressier a blessé quatre locataires, dont un se trouve dans un état grave. Plus de 70 pompiers sont intervenus pour venir à bout des flammes.

Plusieurs immeubles ont dû être évacués en raison de l’incendie. Police cantonale de Neuchâtel

Un incendie s’est déclaré vendredi après 23h dans un immeuble à la route de Neuchâtel à Cressier (NE). Quatre personnes ont été transportées à l’hôpital, dont une se trouve dans un état grave.

Pris au piège par la fumée et les flammes, neuf locataires ont été secourus et évacués par les pompiers, ont indiqué samedi le Ministère public et la police cantonale neuchâtelois dans un communiqué. Comme le risque de propagation des flammes par les toitures était important, les habitants des immeubles attenants ont aussi été préventivement évacués.

Durant toute la nuit, 75 pompiers avec une dizaine de véhicules ont combattu les flammes. Sept ambulances, provenant notamment des cantons de Berne et de Vaud, et huit patrouilles de police étaient aussi sur place.

Route fermée

Les personnes évacuées ont été prises en charge dans des locaux de la protection civile. La route de Neuchâtel a été fermée à la circulation pendant l’intervention. Elle sera à nouveau fermée samedi à partir de 12h30 et pendant plusieurs heures pour des travaux de nettoyage. Une déviation sera mise en place, indique le communiqué.

Des sapeurs-pompiers des détachements de premier secours de Neuchâtel et du Landeron contrôlent encore sur place la zone concernée. Le procureur de permanence Nicolas Aubert a ouvert une instruction pénale pour déterminer les causes et les circonstances du sinistre.

ATS/NXP