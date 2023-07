La passion des jeux – «Quatre parties, c’est sportif, mais quand on aime…» Plus de 600 personnes se sont affrontées aux 51es championnats du monde de Scrabble à Bulle. Reportage dans les travées où se côtoient passionnés et champions du monde! Mathilde Schott

Les 600 participants se sont défiés lors de plusieurs variantes du jeu. Ici, le Scrabble duplicate, qui a vu s’affronter plus de 370 personnes durant sept parties de jeudi à samedi. GUILLEMETTE COLOMB

Silence de cathédrale. On pourrait entendre les mouches voler; on perçoit à peine le souffle de la climatisation. Dans la grande halle du rez-de-chaussée de l’Espace Gruyère, plus de 370 personnes sont attablées comme lors d’un examen universitaire. Chaque personne est penchée en avant, concentrée sur une grille magnétique. Des lettres sont déjà couchées sur le plateau pour former le mot «kanji». Dans les rangs, on observe des vestes de différentes équipes nationales, comme celles de la France, du Québec ou du Bénin. Les joueurs sont absorbés par l’arbitre chargé de diriger la partie de Scrabble. Il lance le deuxième coup du jeu: «Il vous reste Espagne et Tunisie. Prenez N comme Norvège, Danemark D, Uruguay U, Océanie O, Luxembourg L. Top chrono.»