Mexique – Quatre morts dans une fusillade à Cancun Quatre personnes ont été tuées lundi à Cancun, capitale touristique de la côte caraïbe du Mexique, dans une fusillade apparemment liée à un règlement de comptes lié à la drogue.

L’armée patrouille à Cancun le 18 mars 2023. AFP

La fusillade a éclaté dans la zone hôtelière, lundi, aux premiers jours des deux semaines de vacances de Pâques, pendant lesquelles Cancun et sa région s’apprêtent à recevoir plus d’un million de touristes.

Après la découverte du corps de quatre hommes, deux suspects ont été arrêtés, a expliqué lundi dans une vidéo le coordinateur de sécurité du gouvernement local, José de la Peña. Les victimes sont «apparemment liées à des activités du petit trafic de drogue», et ne sont ni des touristes ni des travailleurs saisonniers, a-t-il été précisé.

Les petits trafiquants se disputent à Cancun le marché de la vente de drogue aux touristes et de l’extorsion des commerces. Les millions de touristes qui arrivent par vols directs du Mexique, d’Europe et des États-Unis sont très généralement épargnés.

En octobre 2021, deux jeunes touristes, une Allemande et une Indienne, avaient toutefois été les victimes collatérales d’un règlement de comptes armé entre dealers dans un restaurant à Tulum, une autre station balnéaire à la mode sur la côte caraïbe. En janvier 2017, trois étrangers et deux Mexicains sont morts lors d’une fusillade pendant un festival de musique électronique à Playa del Carmen, entre Cancun et Tulum.

AFP

