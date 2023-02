Asie – Quatre morts aux Philippines dans le crash d’un avion sur un volcan Les corps des quatre personnes qui se trouvaient à bord d’un petit avion qui s’est écrasé sur un volcan actif dans le centre des Philippines en fin de semaine dernière ont été retrouvés.

Le volcan Mayon, aux Philippines. AFP

Une équipe de secouristes a atteint le site du crash mercredi et confirmé qu’il n’y a aucun survivant, a expliqué jeudi Carlos Baldo, maire de la commune de Camalig dont le territoire couvre le site de l’accident.

Quatre personnes dont deux Australiens étaient à bord de l’appareil, un Cessna 340 parti samedi dernier pour Manille depuis l’aéroport international de Bicol, dans la province centrale d’Albay et non loin du volcan Mayon.

L’avion avait disparu peu après son décollage. Il s’est écrasé sur les pentes occidentales du cratère, à une altitude de 1070 à 1200 mètres, selon l’aviation civile.

Une équipe de 179 personnes a été mobilisée pour descendre les corps, a dit Carlos Baldo. Elle pourrait arriver au pied du Mayon jeudi soir.

Terrain difficile

«C’est un terrain très difficile» et la récupération des corps risque de prendre plus d’un jour, a prévenu Cedric Daep, un responsable de la gestion des catastrophes à Albay. «C’est très escarpé et il y a des crêtes où seule une personne peut monter à la fois», a-t-il ajouté.

Les débris de l’avion ont été localisés dimanche mais la pluie, les nuages et le risque d’éruption compliquent l’accès au site de l’accident. Une autre équipe de secours, avec des grimpeurs confirmés, a entamé l’ascension du Mayon à pied dès mardi.

L’appareil appartenait à l’entreprise Energy Development Corporation, basée à Manille et qui employait les deux Australiens tués dans le crash.

AFP

