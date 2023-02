Hockey sur glace – Quatre mois plus tard, Sami Vatanen va rejouer un match Le défenseur finlandais de GE Servette, touché début octobre, va renouer avec la compétition ce week-end. Il a du mal à cacher son excitation. Simon Meier

Sami Vatanen avait inscrit son premier but de la saison, le 7 octobre passé devant Zurich, avant de se blesser. Il est désormais prêt à en marquer un deuxième. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Le sourire en dit long. Long comme quatre mois et des poussières, soit le temps que Sami Vatanen a passé sur le flanc, à ronger son frein, sevré de compétition. Touché «au bas du corps» le 7 octobre contre Zurich, le Finlandais est prêt. Il goûtera à nouveau au parfum de la National League ce week-end avec le leader GE Servette.

«Ça a été long et je suis très excité à l’idée de reprendre. La bonne chose dans tout ça, c’est que je suis bien reposé, rigolait le Finlandais jeudi aux Vernets. Il y a toujours des bons côtés, j’ai pu passer plus de temps avec ma famille et retourner en Finlande pour Noël, chose qui n’a pas été possible pendant longtemps. Maintenant, c’est le moment de rejouer au hockey.»

Avec modération

Oui, mais avec modération dans un premier temps. Car après avoir vécu le break forcé le plus interminable de sa carrière, le champion olympique admet malgré, tout son appétit, qu’«il va falloir y aller petit à petit pour retrouver [s]es sensations en match au fur et à mesure». Même son de cloche du côté du staff: «On ne va pas le faire jouer deux matches en 24 heures ce week-end, pour sa reprise», glisse l’entraîneur Jan Cadieux.

«Nous pouvons encore nous améliorer - et je suis sûr que nous allons le faire durant les play-off.» Sami Vatanen, défenseur de GE Servette.

Plutôt que ce vendredi à Lausanne, Sami Vatanen devrait renouer avec l’adrénaline des soirs de match samedi aux Vernets, pour la venue de Berne. Il jette un seuil sur la glace, on lui demande ce qui pourra bien lui passer par la tête dans les minutes qui précéderont le come-back. Chair de poule ou pas? «Je ne sais pas, on verra, se marre le défenseur de 31 ans. Je vais profiter du moment, je me réjouis. J’étais tous les matins à la patinoire, donc le lien n’a pas été coupé avec les gars, mais là c’est autre chose… Le côté le plus dur à vivre, ça a été de devoir regarder les matches sans les jouer. Ça rend bien plus nerveux, quand tu n’es pas sur la glace.»

«Un timing parfait»

L’ex-joueur de NHL (9 saisons, 524 matches, 226 points) sera bientôt apaisé. Déterminé à finir en beauté une saison qui avait bien décollé (8 points en 9 matches) avant de connaître ce sérieux coup d’arrêt. «Même si l’équipe a très bien tourné sans moi, j’espère apporter encore quelque chose en plus, salive le Finlandais. Je vais en tout cas tout faire pour donner ce qu’on attend de moi. C’est la partie la plus importante de la saison qui va commencer dans quelques semaines, avec les play-off. En un sens, c’est un timing parfait pour moi, j’ai quelques matches pour retrouver le rythme. Quant à l’équipe, elle a bien travaillé, continué à se développer. Nous avons trouvé un système qui fonctionne, mais nous pouvons encore nous améliorer - et je suis sûr que nous allons le faire durant les play-off.»

Sami Vatanen est de retour. Jan Cadieux peut le considérer comme un très intéressant joker pour le sprint final: «Physiquement, il a travaillé très fort pour être prêt, salue le coach. On ne va évidemment par revoir du jour au lendemain le Vatanen qu’on connaissait juste avant qu’il ne se blesse. On va prendre les choses tranquillement, sans lui mettre de pression. Il reste sept matches en saison régulière et il ne va pas tous les jouer. Mais s’il est rapidement à 80%, ce sera déjà une grosse plus-value pour le groupe.»



