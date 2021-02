Choc au sommet en SB League – Quatre mois plus tard, les Lions ont bien grandi Fessés à Fribourg début octobre par le grand rival Olympic, les Lions de Genève ont pris une revanche éclatante (71-89) samedi à Saint-Léonard. Et leurs renforts étrangers y ont grandement contribué. Jérémy Santallo, Fribourg

Le premier match de championnat entre les Lions et Fribourg Olympic a eu lieu le 7 novembre dernier à la salle du Pommier. Keystone

Quatre mois plus tard, on l’avoue volontiers. Après le récital de FR Olympic en début de saison lors de la SuperCup à Saint-Léonard, le scepticisme était de mise sur le recrutement opéré au Pommier. «Franchement, je m’attendais à mieux», nous avait même glissé un dirigeant fribourgeois à l’époque, quelques minutes après l’attribution du premier trophée de l’exercice 2020/2021.

Arrivés durant l’été chez les Lions de Genève, les étrangers Sabeckis, Ivanov et Adams avaient cruellement souffert de la comparaison avec la légion importée de FO. Et pas qu’un peu. Mais on ne juge pas un joueur après 40 minutes, qui plus est lorsqu’il vient de débarquer dans l’inconnu. Les trois hommes avaient besoin de temps pour apprivoiser leur nouvel environnement. C’est désormais chose faite.