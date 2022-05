Forum économique mondial – Quatre manifestations autorisées en marge du WEF La commune de Davos et la police ont autorisé plusieurs actions de protestations la semaine prochaine.

Ces manifestations ont reçu le feu vert préalable du gouvernement grison et de la police cantonale (photo d’illustration). Keystone

La commune de Davos (GR) a autorisé quatre manifestations de protestation en marge du Forum économique mondial (WEF). Deux d’entre elles sont prévues dimanche, le jour même de l’ouverture du WEF. La troisième doit avoir lieu lundi et la quatrième jeudi, le jour de la clôture du forum.

Lundi après-midi, une manifestation de soutien au premier ministre cambodgien est prévue au même endroit. Elle pourra réunir un nombre maximal de 40 personnes. L’événement est organisé par l’ambassade du Cambodge en Suisse. Le premier ministre Samdech Hun Sen est en poste depuis 1985.

Pour la clôture également

La quatrième manifestation doit avoir lieu le jour de la clôture du WEF, le jeudi de l’Ascension. Elle est organisée par la section davosienne de la Grève du climat et ne pourra pas réunir plus de 500 participants. Ces manifestations ont reçu le feu vert préalable du gouvernement grison et de la police cantonale.

AWP

