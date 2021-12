La justice française mène l’enquête – Quatre jeunes sous enquête pour viol et brigandage à Cologny Une femme accuse les malfrats de l’avoir rouée de coups et violée avant de lui dérober pour 800’000 francs de valeurs. Fedele Mendicino

Les faits se sont déroulés à Cologny, le 29 septembre 2020. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

La justice française enquête avec la police genevoise sur un brigandage particulièrement sordide survenu l’automne dernier à Cologny. Selon nos renseignements, quatre personnes, dont trois mineurs au moment des faits, ont été arrêtées durant l’été avant d’être mises en examen. La «Tribune de Genève» a pu reconstituer le déroulement des faits reprochés.

Ligotée sur une chaise

Il était 16 h 45 le 29 septembre 2020 lorsqu’une habitante de Cologny a ouvert la porte à quatre hommes qui se faisaient passer pour des livreurs. La quinquagénaire de nationalité suisse a été immédiatement rouée de coups. Elle a subi une strangulation et des entailles aux mains afin qu’elle livre le code du coffre-fort de son appartement et le lieu où elle cachait ses valeurs. Les malfrats ont ainsi pu faire main basse sur 500’000 francs et sur une montre sertie de diamants évaluée à 300’000 francs.