MUSIQUE & SCÈNES | 5 x 4 billets à gagner! – Quatre Heures d'Arie 1 –

À nous la marmite! Tentez de gagner vos places en famille pour les Quatre Heures D'Arie du samedi 11 décembre 2021.

Quatre heures d’Arie DR

QUATRE HEURES D'ARIE N. 1

À NOUS LA MARMITE!

Samedi 11 décembre 2021 - 16h - Salle Frank-Martin

A l'Escalade, on mange… de la soupe bien-sûr ! Arie van Beek a concocté un menu musical sur le thème de la nourriture, avec la complicité de Philippe Cohen (et ses marmitons) pour la présentation.

Comédien.ne.s et musicien.ne.s s’unissent pour offrir au public un concert amusant, gastronomique et participatif ! De quoi se régaler les papilles et les écoutilles !

Gagnez 5 x 4 billets pour le concert du samedi 11 décembre.

Délai de participation : Dimanche 14 novembre 2021 à 23h30.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: