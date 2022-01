Comparaison PISA – Quatre élèves sur dix n’arrivent pas à expliquer le changement climatique Les dernières statistiques PISA démontrent que les jeunes Suisses sont peu au fait en matière environnementale. En comparaison internationale, c’est lamentable. Interviews dans une école uranaise. Dominik Balmer et Svenson Cornehls

Une classe de l’école d’Usern (UR). Michele Limina

Comment des écolières et des écoliers uranais entendent protéger le climat? Tia, 12 ans: «Je prends des douches froides – sauf pendant l’hiver.» Rita, 13 ans: «Nous n’achetons pas de fruit du dragon.» Xenia, 13 ans: «Nous avons une voiture électrique.»

Tia, Rita et Xenia sont en secondaire à l’école d’Ursern dans le canton d’Uri. Le directeur de cet établissement régional, Guido Baumann, a réuni deux classes pour discuter d’environnement et de protection climatique. Les élèves viennent de trois communes différentes, Andermatt, Hospental et Realp. Éteignent-ils la lumière pour économiser de l’énergie lorsqu’ils quittent une pièce? Toutes et tous répondent oui.