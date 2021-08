Lutte contre le Covid-19 – Quatre clusters ont été détectés dans les boîtes de nuit genevoises Laboratoires aux méthodes douteuses, tests négatifs pas toujours très fiables: la difficile gestion des discothèques depuis un mois. Léa Frischknecht

Un pass sanitaire est nécessaire pour entrer en boîte de nuit. Mais ceux-ci sont facilement falsifiables, par les laboratoires ou les jeunes eux-mêmes qui tentent souvent de montrer celui d’un copain pour aller danser. FRANK MENTHA

Le bilan épidémiologique de la quinzaine du 12 au 25 juillet a de quoi inquiéter. «Depuis mi-juillet, on a recensé quatre clusters dans des discothèques, indique Mauro Poggia, conseiller d’État chargé de la Santé. Dans le premier cas, on comptait 35 cas positifs et, récemment, plus d’une centaine. Avec des répercussions dans des crèches et des EMS.»

Voilà maintenant un mois que les lieux nocturnes ont pu rouvrir leurs portes. Pour aller se déhancher sur le dancefloor, il faut montrer patte blanche: un test négatif, une preuve de double vaccination ou de guérison, le tout sous forme de QR code. Si certains clubs ont choisi de ne pas rouvrir, les autres affirment tous être très stricts et vérifier chaque pass sanitaire avec attention. Mais si tout est mis en place pour éviter les contaminations, comment expliquer ces clusters?