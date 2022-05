Digitalisation de la santé – Quatre clés pour mieux gérer la prochaine pandémie Le Conseil national bouscule le gouvernement sur le traitement des données numériques. Coup d’accélérateur sur le dossier électronique du patient. Arthur Grosjean - Berne

Pour mieux gérer la santé, il ne suffira pas de passer du carnet de notes ou du fax à l’ordinateur. Les bases de données doivent être organisées pour fournir de l’information pertinente en temps réel. KEYSTONE/Christian Beutler

On l’a vu lors de la pandémie: la Suisse accuse un gros retard dans la digitalisation de son système de santé. Il était difficile d’obtenir au niveau national des chiffres fiables, actualisés et pertinents sur le développement du coronavirus dans les établissements de santé, hôpitaux et EMS. Côté médecine privée, ce n’était guère mieux puisque certains docteurs envoyaient encore par fax à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) les déclarations de cas de Covid.