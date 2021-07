Infractions en Valais – Quatre véhicules ont été pincés pour transport illégal Plusieurs chauffeurs qui effectuaient des transports illégaux de personnes et de marchandises ont été amendés par la police cantonale du Valais durant les six premiers mois de l’année.

Sur les six premiers mois de l’année, la police cantonale valaisanne a intercepté quatre véhicules immatriculés à l’étranger effectuant illégalement des transports de personnes et de marchandises en Suisse. Les transporteurs ont été amendés et dénoncés aux autorités compétentes.

Le Centre de Compétence du Trafic Lourd (CCTL) de Saint-Maurice intercepte entre 15 et 20 cas de cabotage par année, explique à Keystone-ATS l’adjudant responsable du centre. Ce genre de transport illégal est plus fréquent en hiver avec des trajets reliant les stations aux aéroports et inversement, ajoute-t-il. Les transporteurs ont été amendés et dénoncés aux autorités compétentes.

C’est d’ailleurs le cas de l’un des quatre cabotages révélés mardi par la police cantonale dans un communiqué. Le 23 janvier, un autocar français a ainsi été pincé avec 24 passagers à son bord. Ceux-ci avaient été pris en charge à l’aéroport de Genève pour être conduits à Nendaz (VS). «Une fois arrêté, le chauffeur doit trouver une solution pour ses passagers en faisant appel à une entreprise de transport légal. Les frais sont à sa charge», détaille le chef du centre.

Lorsque le véhicule transporte de la marchandise, la procédure est similaire: le chauffeur doit décharger et s’organiser pour que le tout soit pris en charge par une entreprise suisse. Outre cet autocar français, le CCTL a également intercepté un train routier immatriculé en Slovaquie, un autre immatriculé en Serbie et un camion italien.

Des amendes salées

Dans chaque cas, les contrevenants ont dû s’acquitter d’une garantie d’amende de 4120 francs à payer sur-le-champ en plus des frais liés à leur chargement. Les montants, fixés par le service automobile, sont dissuasifs et le centre n’enregistre «quasi aucune récidive».

Par ailleurs chauffeurs/patrons sont dénoncés auprès du Service valaisan de la circulation routière et de la navigation et de l’Administration fédérale des douanes pour toutes les infractions commises. Celle-ci peut encore amender en sus: elle a par exemple fixé une amende pour le train routier immatriculé en Slovaquie à 15’500 francs.

Fraude à l’antipollution

En juin, un véhicule articulé, immatriculé au Portugal, a par ailleurs été pincé pour infraction grave à l’Ordonnance sur l’État Technique des Véhicules. Lors des vérifications d’usage, un système de fraude au dispositif antipollution AdBlue a pu être mis à jour, détaille la police cantonale. L’AdBlue est «une solution aqueuse dont l’utilisation permet de transformer 85% des polluants en vapeur d’eau et azote inoffensif».

Grâce à son système, l’entreprise de transport pouvait ne pas remplir les réservoirs d’AdBlue: elle fraudait aux normes antipollution en vigueur ainsi qu’à la redevance douanière RPLP. De quoi faire d’importantes économies, note le responsable du CCTLV. Dans ce cas, une garantie d’amende de 8595 francs a été encaissée directement. Le véhicule incriminé a été bloqué. Il n’a pu repartir qu’une fois remis aux normes par un garage agréé.

