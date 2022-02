Street Food – Quatre casse-dalle de rêve dans les rues de Genève Une galette orientale? Un drôle de hot dog maritime? Un kebab durable? Une pizza du Bosphore? Découvertes genevoises à dévorer sur le pouce. Jérôme Estebe

Nadim du restaurant La Levantine aux galettes épatantes. Irina Popa

Manger dans les rues genevoises n’a pas toujours été une aventure palpitante. Pendant des années, l’offre locale en matière de street food se limitait aux sandwichs, pâtés et quiches. Lesquels, on le sait, ne procurent en général qu’une extase modérée. Chez Calvin, pour se sustenter correctement, il fallait donc s’installer durablement à la table d’un resto. Point barre.

Puis vinrent les kébabs. Puis les paninis. Puis les sushis. Puis les burgers. Puis les piadines. Puis les tacos. Puis les poke-bowls. Puis les baos. Aujourd’hui, le lunch déambulatoire, ou le prompt encas, peut se montrer varié et souriant à la pointe du lac. Voire parfois même plus séduisant que la restauration traditionnelle. Quelques exemples récents glanés dans nos rues et dévorés aussi sec.

L’intrigant poulpe dog

Le «poulpe dog», relecture aquatique du classique des rues new-yorkaises. DR

Sur le mur, une collection de bocaux plein d’épices, de graines ou d’herbes sèches. Quelques tables en bois. Plein de tulipes partout. Du folk latino vintage dans les enceintes. Drôle de bistrot que voilà. Nous sommes à l’Artemesia, récente enseigne de l’écoquartier de la Jonction, à l’atmosphère néovillageoise assez intrigante et cosy.

Aux fourneaux, Eugen Ulko a fait ses écoles dans de grandes maisons allemandes. Chef à tendance alchimiste, il aime à travailler fleurs fraîches et plantes sauvages. Le soir, il déroule un menu surprise 100% local en six étapes; à midi, des plats du jour cosmopolites et instinctifs.

Et le vendredi, c’est poulpe dog. Comprenez une relecture aquatique et lutine du hot dog, avec un tentacule de poulpe grillé en guise de saucisse. Le pain brioché maison est noir et tendre; la mayo violette et parfumée. Chou rouge, aneth et concombre complètent l’ouvrage. C’est 17 fr. À avaler sur place, ou entre les tombes illustres du cimetière adjacent.

La chouette galette levantine

Le pain saj, farci et roulé, à dévorer sans chichi. DR

Derrière le comptoir, il y a deux gaillards, barbiches et sourires en coin. Et puis un grand tableau noir avec les spécialités de la maison, un grand grill et un grand four. Y dore le pain saj, très fine et simple galette orientale. Elle est farcie, roulée puis dévorée. Nous, on a opté pour le soujouk bi labne. Labné ou labneh, le yaourt du Levant, qui adoucit ici une farce de bœuf et agneau gentiment picotante, agrémentée de persil, menthe, cornichons, tomates et oignons rouge. Le sandwich débarque sans chichi, emmitouflé dans du papier kraft, dont on mâchonne un bout par mégarde. Ou par voracité. C’est une tuerie que ce casse-dalle-là, pour onze petits francs.

Les gourmands pâquisards connaissaient le Saj Eat, fast-food libanais de la rue des Alpes. Les deux gérants, Nadim et Louai, viennent donc d’ouvrir une arcade jumelle à Plainpalais baptisé La Levantine. Trois ou quatre tables, déco minimum et ambiance relax en diable. Outre les galettes saj déclinées à tous les modes carnés ou pas, la maison propose des plats du jour, des falafels, du houmous et autres diableries orientales propres à rendre l’hiver genevois aimable.

Le kébab éthique et choc

Le kébab écoresponsable et drôlement gourmand. DR

C’est l’histoire de deux copains genevois, Yohann et Romain, en goguette à Berlin. Un beau jour – ou était-ce une nuit? - ils poussent la porte du mythique Mustafas Gemüse Kebap. Coup de foudre. Illumination. Le tandem décide d’importer «la meilleure recette de kebab au monde» sous nos cieux lémaniques. Ils enchaînent tests, essais, rencontres avec artisans et producteurs du cru. Peaufinent leur projet, qui conjugue gourmandise et éthique. C’est un kebab «écoresponsable et socialement engagé», mais aussi drôlement soigné, qu’ils proposeront. Ils inaugurent en octobre 2020, lors de la brève accalmie pandémique, leur arcade nichée à une encablure d’Uni Mail.

C’est donc un public largement estudiantin qui se presse au Gemüse. Même s’il n’est nullement nécessaire d’user ses culottes sur les bancs de la faculté pour se pâmer devant ce kébab farci de poulet mariné, feta, crudités, légumes grillés et herbettes fraîches; le tout oint de trois sauces maison. Un sans-faute pour 13 fr. 50, qui met tout le monde d’accord. La maison propose des versions vegge et végan toutes aussi probantes. La grande majorité des ingrédients est produite dans le canton. C’est donc avec la conscience immaculée qu’on se lèche les doigts.

Roman Oeggerli et Yohann Pellaux, fondateur du Gemüse Kebab. LUCIEN FORTUNATI

Pide fever à la Jonction

Le pain pire au sucuk: généreux! DR

Le quatrième miam de notre sélection peut certes s’avaler en déambulant sur le bitume. Mais son joli cortège de garnitures et son croustillant au sortir du four méritent l’attablement. Nous voilà à la Pide Factory, récent bistrot du Boulevard de Saint-Georges, dont l’enseigne claironne la spécialité. Le pire, donc. Soit la pizza turque: une pâte à pain agrémentée de yaourt ou de lait, façonnée en forme ovale avec les bords relevés, – imaginez une barque sur la mer Noire -, puis dorée au four. La garniture, elle, dépend de la région, du frigo et de l’humeur du cuisinier.

Le nouveau resto de la Jonction en propose pléthore de versions: épinards, fromage, viande hachée, poireau, champignons, aubergine, poulet… Nous autres, on a fondu pour le pire au sucuk (21 fr.); soit la saucisse de bœuf ottomane, rouge, joufflue et pimentée. Elle se love dans le pain croquant avec un mix de trois fromages fondus. Une salade fraîcheur et quelques piments doux, servis à côté, amènent un contrepoint végétal bienvenu. On croque tout ça avec entrain et un verre de rouge. Turc, le rouge, bien entendu.

Banu Tanriserver et Nicolas dans leur Pidé Factory. Irina Popa

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002. Plus d'infos

