Genève – Quatre boîtes de nuit rouvrent leurs portes ce samedi Si elles «tentent le coup» malgré des mesures strictes, elles dénoncent des conditions de réouverture floues. Andrea Machalova

Le Java, le Moulin Rouge, le Petit Palace ainsi que le Five Night Club ont décidé de rouvrir ce samedi. Pierre Abensur/Tamedia (photo d’archives)

«On a écrit à M. Poggia il y a une semaine, on attend encore la réponse», s’insurge Alex, l’exploitant du Bypass. «Tant qu’on n’aura pas de réponses claires, on ne bougera pas. Si c’est pour ouvrir et se prendre des amendes, ce n’est pas la peine.»