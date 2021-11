ISS – Quatre astronautes ont décollé vers la Station spatiale avec SpaceX Le décollage initialement prévu le 31 octobre a finalement eu lieu mercredi soir. L’équipage de la mission Crew-3 remplace ainsi la mission de Thomas Pesquet rentrée sur Terre dans la nuit de lundi à mardi.

Les quatre astronautes de la mission Crew-3 lors de la répétition le 18 octobre. AFP

Trois astronautes américains et un Allemand se sont envolés mercredi soir pour une mission de six mois en orbite dans la Station spatiale internationale, un décollage plusieurs fois repoussé qui devait initialement avoir lieu il y a dix jours. Ils doivent remplacer l’équipage qui vient de quitter l’ISS, dont faisait partie le Français Thomas Pesquet, rentré sur Terre dans la nuit de lundi à mardi.

Ils ont été lancés depuis la Floride par une fusée Falcon 9 de SpaceX, mercredi soir à 21 h 03 heure locale. Leur capsule Dragon doit ensuite s’amarrer à la station jeudi à 19 h 10. Leur décollage a été salué par des applaudissements nourris dans la salle de contrôle de SpaceX.

Les astronautes de la NASA, Raja Chari, Kayla Barron et Tom Marshburn, ainsi que l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Matthias Maurer, attendaient en quarantaine depuis des jours au Centre spatial Kennedy.

Un décollage retardé de 10 jours

Ils devaient initialement partir fin octobre mais le décollage a plusieurs fois été retardé, notamment à cause de la météo, puis d’un «problème de santé mineur» chez l’un des astronautes, sur lequel la NASA n’a pas fourni plus de détails. L’agence spatiale a donc décidé de ramener sur Terre l’équipage de Crew-2, dont Thomas Pesquet, avant de faire décoller Crew-3. La période de passation entre les deux équipages, qui a normalement lieu en apesanteur durant quelques jours, n’a ainsi pas pu avoir lieu.

La mission s’appelle Crew-3 car elle est la troisième opérationnelle vers l’ISS assurée par SpaceX pour le compte de la NASA.

Mais il s’agit en réalité de la cinquième fois que l’entreprise d’Elon Musk lance des humains en orbite: avant Crew-1 et Crew-2, une mission test (Demo-2) avait acheminé deux astronautes vers l’ISS. Et en septembre, SpaceX a également lancé quatre touristes pour trois jours dans l’espace, indépendamment de la NASA.

Accueil de touristes au programme

L’équipage de Crew-3 a embarqué mercredi dans une capsule Dragon flambant neuve, dont l’exemplaire a été baptisé «Endurance». Pour l’Américain Tom Marshburn, il s’agira du troisième séjour dans l’espace. Il a déjà volé à bord d’une navette spatiale en 2009, puis d’une fusée Soyouz en 2012-2013. Les trois autres astronautes feront en revanche le voyage pour la première fois. Matthias Maurer sera le douzième Allemand à se retrouver en orbite. Ils seront accueillis par l’Américain Mark Vande Hei, resté là-haut et qui a fêté mercredi son anniversaire, seul dans le segment américain de la station. Deux cosmonautes russes sont également à bord.

La mission comprendra de nombreuses expériences. L’une d’elles a pour but d’observer les effets du régime alimentaire sur la flore intestinale et le système immunitaire des astronautes, leurs défenses étant souvent affaiblies par un séjour prolongé dans l’espace. Ils auront ainsi la possibilité de consommer une plus grande sélection de fruits et légumes lyophilisés (courge, kale…) ainsi que du barramundi, un poisson.

Les astronautes de Crew-3 réaliseront aussi des sorties dans l’espace notamment pour poursuivre l’installation de nouveaux panneaux solaires sur l’ISS. Et ils accueilleront deux missions touristiques: des Japonais amenés par un vaisseau spatial russe Soyouz à la fin de l’année, puis en février 2022 des passagers de la mission Ax-1, organisée par la société Axiom Space en partenariat avec SpaceX.

