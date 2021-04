Entretien de la maison – Quatre aspirateurs high-tech innovants Qu’ils soient programmables à distance ou simplement sans fil, ces avaleurs de poussière sont de plus en plus pratiques et compacts. Ils séduisent aussi par leurs fonctionnalités et leur maniabilité. Christophe Pinol

Le géant chinois Xiaomi offre au consommateur un atout de taille avec son G10: un prix relativement bas! DR

Rares sont ceux qui aiment faire le ménage. Et pourtant il faut bien s’y résoudre de temps en temps. Pour que la tâche soit la moins rébarbative et fastidieuse possible, les fabricants high-tech se sont notamment penchés sur la catégorie entretien des sols en développant deux sortes d’appareils: les aspirateurs balais et les aspirateurs robots, tous deux faisant fi de ces ennuyeux câbles électriques et sacs à poussière.

Longtemps limités au rôle d’appareils d’appoint pour cause de puissance et d’autonomie trop légères, les premiers ont fini par détrôner les aspirateurs traîneaux en développant des batteries et des moteurs de plus en plus puissants. Les seconds, eux, grâce à une application mobile dédiée, permettent de poutser les sols en notre absence en contournant les obstacles et en évitant de chuter dans les escaliers. Tous deux ont en outre développé des outils capables de compléter leur travail en lavant les sols durs.