Tribunal pénal fédéral – Quatre ans de prison requis contre un ancien cadre du SECO Le Ministère public de la Confédération affirme que l’ancien chef de service, accusé de violations au droit des marchés publics, a porté atteinte au Secrétariat d’État à l’économie «dans une mesure considérable».

Le Ministère public de la Confédération a fait un plaidoyer de près de trois heures mercredi au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. KEYSTONE/Gabriele Putzu

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a requis quatre ans de prison et 40 jours-amende à 50 francs dans le procès de l’ancien cadre du Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Ce dernier est accusé de violations au droit des marchés publics.

Dans son plaidoyer de près de trois heures, mercredi au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, le Ministère public a qualifié d’«élevée» l’énergie criminelle de l’ancien cadre du SECO.

La responsabilité de l’ex-fonctionnaire pèse lourd dans l’ensemble, a résumé le MPC. Il a porté atteinte au SECO «dans une mesure considérable».

Le MPC accuse l’ancien chef de service du SECO de gestion déloyale, faux dans les titres, corruption et blanchiment. Selon l’acte d’accusation, l’homme de 68 ans aurait accepté de fausses factures et approuvé leur paiement. Avec deux des trois chefs d’entreprise également prévenus, il aurait fait une fausse déclaration et blanchi des sommes d’argent.

ATS

