Dérives de l’immobilier genevois – Quatre ans de prison pour les deux promoteurs Le Tribunal correctionnel du mégaprocès qui s’est tenu au Palladium depuis le 4 octobre a rendu son verdict ce lundi après-midi. Léa Frischknecht , Laurence Bezaguet DÉVELOPPEMENT SUIT

Le procès, impliquant cinq prévenus et 188 lésés, s’était ouvert le 4 octobre au Palladium. PATRICK TONDEUX

Chantiers abandonnés, cavalerie de l’entreprise générale, surfacturations de terrains en zone de développement et montagne d’argent cash versé au noir: l’une des plus grandes débâcles de la construction à Genève a alimenté un procès hors norme au Palladium depuis le 4 octobre.

La procureure Caroline Babel Casutt, qui a travaillé huit ans et demi sur ce dossier, avait requis des peines de prison de 7 et 5 ans contre les deux promoteurs de ce désastre immobilier et de 30 mois avec sursis partiel contre les trois actionnaires de l’entreprise générale (notre édition du 14 octobre). Le verdict des trois juges du Tribunal correctionnel vient de tomber en ce lundi 25 octobre. Les deux promoteurs immobiliers écopent tous deux d’une peine privative de liberté de 4 ans.

Abo Au méga procès du Palladium Sept et cinq ans de prison requis contre les promoteurs Les trois actionnaires de l’entreprise générale de travaux sont quant à eux tous trois condamnés à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis. Développement suit

