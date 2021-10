Chronique - Quartiers de demain, y penser maintenant

Dans ce contexte de crise climatique, nous avons encore l’opportunité de faire de nos quartiers les vecteurs d’une société tournée vers la durabilité écologique et sociale, en s’appuyant sur l’économie et la culture comme catalyseurs de ce changement.

Pour répondre à ces enjeux, il s’avère nécessaire de changer les règles du jeu: elles ne se pensent plus à l’échelle d’une arcade, ou d’un bâtiment, mais de manière beaucoup plus vaste. Pour chaque filière économique lorsqu’on travaille une chaîne de production ou lorsqu’on met en place une économie de fonctionnalité et d’usage au lieu d’une économique basée sur la propriété individuelle des objets. Pour chaque quartier, lorsqu’on pense approvisionnement, logistique, mobilité, gestion de nos déchets en tant que ressources, etc.

La réflexion autour des transformations de notre canton, et des quartiers qui y mutent, nous offre l’opportunité de penser collectivement et globalement les activités économiques de notre société, et l’impact social et environnement qu’elles sous-tendent.

C’est le travail que contribue à fournir Après, le réseau genevois de l’économie sociale et solidaire, en travaillant depuis plus d’un an aux côtés du Forum Grosselin, de Ressources Urbaines, et de coopératives d’habitation participatives, à la structuration d’un écosystème de compétences avec la cocréation de la régie citoyenne Récit. Le travail de cette régie «augmentée» est réalisé en partenariat étroit avec les propriétaires, qu’ils soient publics ou privés. Nous pensons qu’il est nécessaire de créer un outil d’utilité publique qui permette de sélectionner, gérer et coordonner les activités socio-économiques d’un quartier dans le but de faire émerger une économie coopérative, sociale, solidaire, résiliente et écologique au service des citoyens et des collectivités.

La création de l’écoquartier des Vergers constitue une première expérience solide et couronnée de succès à Meyrin, et qui donne maintenant lieu à d’autres projets dans d’autres communes du canton.

Il s’agit tout d’abord de faire émerger de la population et des futur·e·s habitant·e·s les besoins et les envies relatifs au quartier, dans une logique de concertation et de coconstruction. Puis d’intégrer ces besoins dans une vision plus large pour le quartier.

Il est ensuite nécessaire d’attribuer les locaux d’activités, en particuliers des arcades, à des entreprises et organisations qui s’inscrivent dans une logique d’économie locale et durable, en respectant notamment des principes de non-lucrativité, d’intérêt collectif, de transparence, d’autonomie, de durabilité forte, de gestion participative et de management social. Des entreprises viables au service du bien commun.

Les entrepreneur·e·s répondant à ces critères et besoins doivent ensuite être recherché·e·s et trouvé·e·s. Il est parfois nécessaire d’accompagner de nouveaux modèles d’affaires pour leur structuration entrepreneuriale. C’est le rôle de notre programme d’accompagnement Impactantes. C’est pour en parler que nous invitons les Genevois ce vendredi 15 octobre dès 17 h 30 au Pavillon Sicli pour deux grandes tables rondes intitulées «Face au changement climatique: quels quartiers pour demain?» avec notamment la participation de la conseillère d’État Fabienne Fischer, de la conseillère administrative de la Ville de Carouge Sonja Molinari et de la professeure et membre du GIEC Julia K. Steinberger. Cette soirée de lancement sera suivie cet automne par trois ateliers thématiques spécifiquement destinés à penser les activités économiques du quartier de Grosselin!

Antonin Calderon Afficher plus Socio-économiste, coordinateur d’Après

