Motocyclisme – Quartararo extraordinaire en Autriche On lui promettait un dimanche très compliqué, au milieu d’un quarteron Ducati: Fabio Quartararo n’a finalement été battu que par Bagnaia sur le Red Bull Ring. Jean-Claude Schertenleib

Fabio Quartararo (au premier plan) a renforcé son leadership face à Aleix Espargaró (au second plan). AFP

Quatre Ducati dans le top cinq du GP d’Autriche MotoGP - sans compter celle de Bastianini (souci technique), ni celle de Martin (chute à l’entame du dernier tour, alors qu’il venait d’attaquer Jack Miller pour la troisième place) – mais Fabio Quartararo et sa Yamaha à la deuxième place! Mission plus qu’accomplie pour le champion du monde en titre, sur un terrain qui devait lui être beaucoup plus défavorable. Le Français a même renforcé son leadership face à Aleix Espargaró (Aprilia, sixième) et n’a perdu que cinq points sur Francesco «Pecco» Bagnaia, dont on a compris depuis plusieurs semaines qu’il était bien son plus dangereux concurrent cette saison.

Pour réussir cette performance exceptionnelle, Quartararo a puisé dans ses réserves: «Peut-être une des meilleures courses de toute ma carrière, mais Dieu que ce fut difficile. J’étais à la limite partout; physiquement, un tel circuit, avec autant de freinages et d’accélérations, est extrêmement exigeant. J’ai tout donné pour compenser ce que nous perdons en vitesse de pointe et à l’accélération par rapport aux Ducati», expliquait le Niçois. Au championnat, Quartararo compte désormais 32 points d’avance sur Aleix Espargaró, Bagnaia étant revenu à 44 longueurs.

La prochaine course aura pour cadre le «World Circuit Marco Simoncelli», à Misano, dans deux semaines. L’an dernier, Bagnaia y avait battu Quartararo lors du GP de San Marino, la seconde course organisée sur la Riviera de Rimini étant alors revenue à Marc Márquez (chute de Bagnaia, Quartararo quatrième).

Moto2: Ogura reprend la tête

Le mano-à-mano entre le Japonais Ai Ogura et l’Espagnol Augusto Fernández se poursuit en Moto2: sur le Red Bull Ring, Ogura a repris le commandement du championnat du monde pour un petit point face à Fernández, cinquième de ce GP d’Autriche. En tête dès le départ, le protégé d’Hiroshi Aoyama a pourtant dû se battre jusque dans l’ultime virage pour résister... à son équipier thaïlandais, Somkiat Chantra. Celui-ci a même pris la tête dans le dernier tour, avant de céder dans les derniers mètres au terme d’un duel superbe; superbe dans sa qualité technique comme dans son esprit sportif, les deux copains célébrant ensemble ce doublé. Le grand perdant du jour est l’Italien Celestino Vietti, victime d’une chute au dix-septième des vingt-cinq tours, alors qu’il était troisième. Le pilote de Valentino Rossi est du même coup lâché (27 points de retard, soit plus d’une course) au championnat par la paire Ogura-Fernández. Prochaine course: dans deux semaines, à Misano.

Moto3: Sasaki, malgré un double handicap

Pénalisé de deux «long laps» pour avoir conduit de manière irresponsable dans le dernier tour du GP de Grande-Bretagne à Silverstone, il y a deux semaines – collision avec Sergio Garcia –, le Japonais Ayumu Sasaki (Husqvarna) a été étincelant lors de la course Moto3. Parti devant, le protégé de Max Biaggi s’est retrouvé 21e après avoir subi ses deux pénalités. Mais à la mi-course, il était déjà de retour en tête, avant de résister jusqu’à la fin à son compatriote Tatsuki Suzuki (Honda) et au nouveau phénomène espagnol, David Muñoz. Cinquième de la course, Sergio Garcia (GasGas) marque deux points de plus que son équipier Izán Guevara, titre en jeu. Nouvel écart: 5 points. Quatorzième place de Xavier Artigas (CFMoto), l’un des pilotes de Tom Lüthi.

