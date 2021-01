Fait divers – Quarante-six personnes évacuées dans la nuit aux Pâquis Un violent incendie s’est déclaré dans un hall d’immeuble dimanche dans la nuit. Sept personnes ont été hospitalisées, dont une en urgence absolue. Luca Di Stefano

Le feu était maîtrisé à 4 h 20, dimanche matin. SIS

Quarante-six personnes évacuées de leur logement, trente personnes incommodées par la fumée, dont 7 ont été transportées aux HUG et l’une d’elles en urgence absolue. C’est le lourd bilan d’un incendie survenu dans la nuit de samedi à dimanche au 8, rue Royaume, dans le quartier des Pâquis.

Il était 3 h 43 quand un passant a vu de la fumée et appelé les secours. Cinq minutes plus tard, le premier camion du Service d’incendie et de secours (SIS) arrivait sur place. «Nous avons engagé les trois casernes, ce qui nous a permis d’intervenir très rapidement et de sauver des vies», indique le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du SIS.

Sur place, les pompiers se sont trouvés face à une situation redoutable: un incendie dans une entrée d’immeuble, empêchant l’accès aux étages. «L’allée s’est transformée en cheminée, puis le feu s’est propagé au premier étage par les gaines techniques. Tous les habitants étaient piégés», poursuit le lieutenant Millot.

Entre pompiers professionnels des trois casernes et volontaires de la Ville de Genève, un dispositif important a été engagé sur place. SIS

Les 34 pompiers professionnels, aidés par 26 volontaires de la Ville de Genève, maîtriseront rapidement le sinistre. À 4 h 20, le feu était sous contrôle.

En revanche, le bilan sanitaire est conséquent et des moyens importants ont dû être engagés pour évacuer les habitants. Sur les 46 personnes évacuées, 30 l’ont été par l’échelle de sauvetage. Trois résidents ont quant à eux trouvé refuge sur le toit de leur immeuble et ont pu se mettre en sécurité grâce à un échafaudage.

Certains habitants ont trouvé refuge sur le toit et ont emprunté l’échafaudage pour se mettre à l’abri. SIS

Si une partie des personnes évacuées a pu être hébergée chez des proches, 20 habitants de l’immeuble sinistré ont trouvé refuge dans un abri PC.