Lettre du jour – Quand un chien mord un humain Opinion Courrier des lecteurs

Genève, 27 septembre

Le samedi matin 4 septembre, alors que je rentre chez moi à pied en passant par le quartier des Tulipiers, Grange-Canal, un bouledogue américain, non tenu en laisse, surgit et me plante profondément ses crocs dans le bras droit.

Une amie bienveillante m’emmène aux Urgences des Grangettes, où l’on soigne ma plaie et me vaccine contre le tétanos. Après quoi, nous retournons, encore choquées, sur le lieu de l’agression, où la propriétaire du chien, toujours assise au même endroit, nous apprend que son animal est vacciné.

Je pars à Paris, comme prévu depuis trois mois (comme proche aidante, j’ai besoin de repos). Le mercredi 8 septembre, je me réveille en proie à des tremblements irrépressibles et incontrôlables. Le SAMU vient, appelle SOS Médecins, qui diagnostique une bactériémie et, seul autorisé à le faire, me prescrit un traitement d’antibiotiques. Le médecin français s’étonne que l’on ne m’ait pas immédiatement prescrit un tel traitement, ce qui aurait sauvé ma précieuse semaine de répit.

De retour à Genève, le 13 septembre, je vais à la police, qui me dissuade de porter plainte contre la jeune propriétaire du chien. On me dit que le vétérinaire cantonal s’occupera du chien et de sa maîtresse et que la plainte est inutile.

Les services vétérinaires m’appellent plus tard et me prient d’appeler la propriétaire du chien pour lui donner des nouvelles de ma santé (!).

Je reçois, datée du 20 septembre, une lettre des Affaires vétérinaires, qui m’informent que le chien est en bonne santé (!) et qu’il sera désormais tenu en laisse…

En France, dès qu’un molosse de cette taille (45 kg) mord un être humain, on est sûr qu’il va recommencer et on l’euthanasie.

Pourquoi la Suisse est-elle si laxiste? Et si mon petit-fils de 3 ans, qui marche souvent à mes côtés, s’était fait attaquer? Il n’aurait certainement pas fait le poids…

Anne Stierlin

