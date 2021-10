Théâtre de l’Usine – Quand «The Voice» dégénère en «Squid Game» Noémie Griess parodie la téléréalité en suivant quatre candidates prêtes à tout pour remporter le «Star Local World Tour». Attention, le plaisir du jeu y est viral. Katia Berger

Giordano Rush en animateur TV, avec Anissa Cadelli, Olivia Csiky Trnka, Judith Goudal et Julia Batinova en finalistes n’ayant peur de rien. EDEN LEVI

Pour Electra la bimbo, tapez 1; pour Océane l’ingénue, tapez 2; pour Jeanne la diva, tapez 3. Pour les autres candidates du télécrochet, ne tapez rien: elles ont été dégommées par une concurrente aux dents longues, avatar sanguinaire d’un chaton posté sur Facebook. Parfois, au fil de l’émission présentée par Dino le latin lover, une éliminée revient en zombie: mais son ambition a dans ce cas cédé le pas à la furie, ses faux seins ont été réduits en charpie et ses poses lascives supplantées par des mantras à la gloire de l’affirmation de soi.

Après plusieurs projets explorant le statut du chômeur-loser, la jeune comédienne et metteuse en scène genevoise Noémie Griess renverse la vapeur en s’intéressant, dans «Star Local World Tour», au statut de winner massivement brigué via les écrans de toute sorte. Casting, décors, costumes, chansons, choré, vidéos et dialogues concourent à faire de ce spectacle programmé en ouverture de saison au Théâtre de l’Usine à la fois un succès en soi et une vraie partie de plaisir. L’équipe séduit, on vote pour elle.

Abo Disque local Barrio Colette, des larmes, du rock et des paillettes Caricaturales à souhait, incarnant chacune le sex-appeal correspondant à trois stéréotypes de la féminité, Olivia Csiky Trnka, Judith Goudal et Julia Batinova ne donnent pas moins de leur personne que les aspirantes stars qu’elles pastichent. À leur énergie s’ajoute encore le texte caustique coécrit par Noémie Griess, Anissa Cadelli et Giordano Rush, qui intègre de piquants détails, tels que la sponsorisation du concours télévisé par un abattoir local ou la conversion d’une technicienne de plateau en chanteuse prodige. L’irrévérence de la parodie amuse, la charge contre la société du spectacle percute, le miroir tendu à la vulgarité du divertissement audiovisuel chatoie. Mais, plus que tout se communique au public – déchaîné lors de la première, mardi – la joie de batifoler entre farceurs et de jouer ensemble sur scène, au sens ludique autant que théâtral. «Star Local World Tour», c’est d’abord la contagion d’un fou rire. Chose inimaginable par écran interposé.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature.

