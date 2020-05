Reportage – Quand TF1 s’intéresse au «luxe anti bling-bling» du lac Léman L’émission «50’ inside» s’est fendue d’un reportage sur ces riches personnalités qui s’installent au bord des rives du Léman. Un reportage qui fait légèrement sourire par le choix des qualificatifs. Olivier Francey

«Des eaux cristallines, bordées par de petits villages français et suisses, encerclés par les montagnes majestueuses des Alpes»? C’est en ces termes que débute le reportage de l’émission 50’ inside, diffusé par TF1 ce samedi. Et autant dire que ce reportage fait légèrement sourire, par le choix des qualificatifs et du ton employé du commentaire. N’en demeure pas moins qu’il s’agit-là d’une belle carte de visite pour la région. Tout du moins, à ceux qui peuvent se le permettre.