La direction des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a fait réaliser une enquête de satisfaction auprès du personnel. Alors que certains étaient déjà en surrégime avant les vagues de Covid, de bronchiolite et de grippe. Résultat: un taux de satisfaction moyen de 71%. C’est réjouissant.

Ce qui l’est moins, ce sont les aspérités lissées par cette vision «macro»: plus d’un sondé sur deux estime que son travail a tendance à affecter sa santé, 44% disent leur épuisement et une partie pointe le manque de soutien hiérarchique. Soigner finit par rendre malade. En 2022, le taux d’absentéisme annuel s’élève à 11,3% – l’État intervient dès 7%. La vague Omicron alourdit la balance mais n’explique pas tout.

Pour les auteurs de l’étude, des mesures «assez urgentes» doivent être prises. Les HUG ont annoncé une nouvelle stratégie avec une meilleure répartition de la charge de travail, un intérim plus mobile et l’encouragement à la formation pour augmenter le pool de remplaçants et faciliter le temps partiel. Avec un rythme de travail accru, le vieillissement de la population et la complexification des soins, on peine à comprendre comment réaliser ces objectifs sans bras supplémentaires…

De fait, les syndicats demandent 200 employés de plus. Mais ils attendent aussi des mesures concrètes. L’IMAD enregistre désormais le temps d’habillage des soignants comme du temps de travail. Les HUG pourraient s’en inspirer.

