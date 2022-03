Coupe du monde de ski – Quand Roger Federer vole la vedette aux skieuses Présent à Lenzerheide, le tennisman bâlois a aussi redonné le sourire à Mikaela Shiffrin. À Kvitfjell, Marco Odermatt a quitté la Norvège la tête basse. Christian Maillard

Le public suisse de Lenzerheide et les skieuses n’avaient d’yeux que pour Roger Federer ce week-end. KEYSTONE

On s’attendait à ce que Lara Gut-Behrami (3e samedi et souffrante hier), Michelle Gisin (5e ce dimanche) ou Wendy Holdener (la chouchoute du public) soulèvent les foules ce week-end à Lenzerheide, mais c’est Roger Federer qui leur a volé la vedette. L’Italienne Federica Brignone était aussi heureuse de le rencontrer que de remporter la boule de cristal du super-G après sa… 9e place d’une course remportée par la Française Romane Miradoli.