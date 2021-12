Retour en Coupe de l’America – Quand Red Bull donne des ailes à Alinghi Le Team d’Ernesto Bertarelli s’est associé avec le géant autrichien pour reconquérir le plus vieux trophée sportif du monde. Le défi suisse pour la 37e édition s’est dévoilé mardi à Genève. Grégoire Surdez

Hans-Peter Steinacher, membre de la direction d’Alinghi Red Bull Racing (troisième depuis la gauche), et Ernesto Bertarelli posent avec l’équipe composée, de gauche à droite, de Pierre-Yves Jorand, Silvio Arrivabene, Brad Butterworth, Bryan Mettraux et Arnaud Psarofaghis. KEYSTONE

Tout est question de timing. «Dix ans après notre dernière régate à Valence, nous sommes de retour sur la Coupe!» Ernesto Bertarelli n’a pas fait durer le suspense en cette fin de mardi matin brumeux. Le CEO d’Alinghi est même rayonnant sur l’estrade installée sur le pont supérieur de la Société nautique de Genève.

C’est ici, face au jet d’eau, que se prennent les grandes décisions et s’annoncent les grands projets. Double vainqueur du plus vieux trophée sportif du monde, Alinghi a été une nouvelle fois «choisi» par la SNG pour défier le tenant du trophée, le Royal New Zealand Yacht Squadron.