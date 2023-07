Terroir à Genève – Quand poules et vaches donnent le meilleur d’elles-mêmes À Satigny et à Meinier, on produit des merveilles de poulets et de succulents fromages. Oui, oui, vous êtes à Genève. Eric Budry

Au Domaine du Nant-d’Avril, à Satigny, Yves Grolimund élève des poules fermières pour des chefs étoilés, et de la volaille pour la grande distribution. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

En ce jeudi 22 juin, Yves Grolimund respire un peu entre deux phases de moissonnage. Il a débuté mercredi et poursuivra en fin de semaine, le temps que les céréales, arrosées par l’orage de jeudi, sèchent. Représentant de la troisième génération à exploiter le Domaine du Nant-d’Avril à Satigny, Yves Grolimund a enfin le temps de rencontrer le journaliste, de lui faire découvrir son royaume et la plus fameuse de ses résidentes: la volaille du Nant d’Avril, une poule fermière dont les chefs étoilés raffolent.

«Celui qui dit qu’en Suisse on ne peut se passer d’antibiotiques est soit mal renseigné, soit un menteur.» Yves Grolimund, éleveur à Satigny

Cette production haut de gamme n’est qu’une des facettes des activités du domaine (écurie, grandes cultures), mais c’est indéniablement la plus prestigieuse. «En plus de la poule du Nant d’Avril, nous faisons également de la volaille pour la grande distribution, environ 100’000 bêtes par an, contre 6500 pour la première, note l’éleveur. Mais les premières sont aussi certifiées GRTA (Genève Région - Terre Avenir).»

Comme des coqs en pâte

La volaille fermière profite, elle, d’une alimentation et de conditions optimales. Les bêtes se nourrissent à 75% de céréales du domaine (les cultures sont certifiées bio), sont logées dans de petites structures, disposent d’un jardin d’hiver et peuvent profiter des champs. Tout le processus est étroitement surveillé et contrôlé, avec l’aide d’un vétérinaire. «Cela fait six ans que je n’ai pas utilisé d’antibiotique, annonce fièrement le maître des lieux. Celui qui dit qu’en Suisse on ne peut s’en passer est soit mal renseigné, soit un menteur.»

Pour le commun des mortels, la seule possibilité de profiter de cette volaille d’exception est de passer à la ferme un samedi de vente directe (une fois par mois). Mais mieux vaut réserver assez tôt l’objet de vos désirs. «Les Genevois ont la chance d’avoir de petites exploitations qui leur sont ouvertes, note Yves Grolimund. Chez nous, ils peuvent tout voir.»

Le retour du lait

Traversons le canton pour rendre visite à la Vacherie du Carre, à Meinier. Ici, Mathieu Meylan, sa compagne Lomée Mévaux (deux jeunes pousses trentenaires) et Marc Jaquet (le propriétaire du domaine) ont réussi un petit miracle: relancer la production laitière dans la région. «J’ai arrêté le lait en 2009 suite à la crise du prix du lait, confie le dernier. Je pensais déjà que la seule manière de s’en sortir aurait été de faire du fromage ou d’autres produits du lait, mais j’avais de la peine à me projeter à l’époque.»

La fine équipe de la Vacherie du Carre. De g. à dr.: Marc Jaquet, Mathieu Meylan et Lomée Mévaux. Eric Budry

Puis sont venus Mathieu et Lomée… «J’ai d’abord travaillé au domaine comme salarié, explique Mathieu Meylan. Avec Lomée, la fromagère, nous avions le projet de valoriser la production laitière, mais comme je ne suis pas de famille paysanne, il était difficile de trouver une exploitation. C’est alors que Marc m’a proposé de devenir son associé et de se lancer ici. C’était en 2016.»

Vente directe au détail

Aujourd’hui, la filière fromage dispose de onze vaches laitières. Ces dernières sont à l’estivage en cette saison et ne reviendront qu’en septembre. Deux choses caractérisent l’offre tant de la Vacherie du Carre que de la Ferme Jaquet: une filière entièrement bio (initiée en 2009 déjà par Marc) et la vente au détail directe (à la ferme, sur les marchés ou par l’entremise de TourneRêve).

«Avec Lomée, la fromagère, nous avions le projet de valoriser la production laitière.» Mathieu Meylan, de la Vacherie du Carre

«Nous avons mis en place la filière commerciale en nous appuyant sur le réseau de vente au détail de viande de Marc, détaille Mathieu Meylan. Les gens viennent chez nous car ils savent comment nous travaillons. Nous faisons même de la vente directe de lait au moment de la traite.»

