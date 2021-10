Encre bleue – Quand pleurer fait du bien Julie

Sortez les mouchoirs!

À l’heure des refroidissements en tous genres et de la goutte au nez, voilà que des publicitaires nous invitent à pleurer dans la rue. Sous prétexte que ça nous ferait du bien. Il y a des jours, vraiment, où l’on se pince…

Une grande assurance bien de chez nous s’est donc mis en tête de nous apprendre à vivre. Son credo? «Libérons nos émotions!» Tout est dit. Alors, allons-y. Des slogans pleins de compassion nous sont ainsi balancés en pleine poire et sans explication aucune sur les affiches placardées en ville.

«Pleurer rend heureux», affirme ici une jeune femme au sourire triste, deux larmes coulant sur ses joues avec un rien de rimmel dedans. À la regarder, on se dit que pleurer rend surtout joli. Le modèle n’a pas les yeux rouges ou la mine chiffonnée de celle qui a versé toutes les larmes de son corps, comme cela peut arriver dans la vraie vie…

Là, un autre pleureur moustachu affirme, les yeux levés au ciel, que pleurer détend et rend l’esprit clair. Ah, la belle affaire! Plus loin, toujours dans la même veine, on nous montre une demoiselle riant à gorge déployée. Dans son cas, le rire fortifie! Ah bon?

Depuis Schneider-Ammann, on savait que c’était bon pour la santé. Maintenant, on sait enfin pourquoi: libérer ses émotions, comme le fait la fille sur la photo, c’est sain! Les réprimer, en revanche «favorise l’hypertension et les dépressions», selon ce qui figure sur le site de l’entreprise. Nous voilà avertis.

Et si, en recevant ma facture de prime de ladite assurance, je poussais une bonne grosse colère?

Genre: «Stop à ces pubs coûteuses qui enfoncent des portes ouvertes, baissez plutôt nos primes maladie!»

Ah oui, c’est fou ce que ça libère! Mon émotion est à la joie. C’est bon pour ma santé! Et donc tout bénéfice pour mon assurance…

