Interview de Maxime Le Forestier – «Quand on m’a annoncé la maladie, j’ai cru que je ne pourrais plus chanter» Il est le symbole d’une époque d’utopie et d’un art de la chanson exigeant mais populaire: Maxime Le Forestier retrouve Paléo, qu’il avait été contraint d’annuler l’an passé. Francois Barras

Maxime Le Forestier. «La folk, c’est comme le rock et le rap: une étiquette. Au final, tout cela reste des chansons.» MAGDA LATES

Daniel Rossellat le raconte souvent: l’un de ses plus vibrants souvenirs d’organisateur de concert fut aussi le premier. Contre toute attente, lui et ses jeunes camarades en sabots du Folk Club de l’Escalier avaient décroché la timbale: faire venir à Nyon Maxime Le Forestier! Le nouveau chantre de la folk «à la française» avait alors 25 ans, chantait la commune hippie dans des maisons bleues accrochées à la colline, disait merde à la guerre en «Parachutiste» réformé, brodait l’amour et son «Éducation sentimentale» et voyait le monde «Comme un arbre».