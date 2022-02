Éditorial - Quand notre train prend de l’avance

Genève profite d’une aubaine venue de Berne pour s’offrir une version confortable de l’extension de sa gare centrale. L’accord que la «Tribune de Genève» révèle aujourd’hui est une bonne nouvelle pour les tenants d’une poursuite de l’essor ferroviaire du canton. Le plan révisé qui a été décidé permet en effet un tel développement, évite aux nuisances de s’éterniser et réduit sans doute les coûts par rapport à une démarche des petits pas.

Après le CEVA, inauguré en 2019, Genève s’embarquera dans un autre gros chantier ferroviaire dès 2026. Une boulimie de rail, penseront certains. Mais on y verra plutôt un indispensable rattrapage. Pour rappel, le raccordement des réseaux suisses et savoyards, fraîchement matérialisé, avait fait l’objet d’un accord de principe en 1881 et de concrétisation en 1912. On parlait alors d’un budget de 24 millions de francs. La note a atteint 1 milliard et 567 millions de francs aux prix de la construction en 2008.

On ne saurait déplorer que, cette fois, Genève prenne un coup d’avance en misant d’emblée sur le long terme avec un tunnel à deux voies entre la future gare souterraine et Châtelaine.

Procrastiner coûte donc cher. On ne saurait donc déplorer que, cette fois, Genève prenne un coup d’avance en misant d’emblée sur le long terme avec un tunnel à deux voies entre la future gare souterraine et Châtelaine, quartier en plein boom qui pourra sans doute recevoir une halte.

Quant à la station en sous-sol de Cornavin, comment la juger pharaonique avec ses deux voies? Zurich compte déjà trois ouvrages de ce type totalisant dix voies, qui s’ajoutent à seize autres en surface. Jumelle alémanique de Genève, Bâle possède 20 voies dans sa gare centrale et planifie aussi de gros travaux souterrains. Avec les neuf voies à quai qu’elle comptera en 2034, Cornavin n’aura rien d’extravagant. D’ici là, il y aura des écueils à surmonter et des nuisances à subir, mais le jeu en vaut la chandelle.

