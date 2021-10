Ecologie et technologie – Quand notre smartphone nous aide à préserver la planète En pleine Semaine du développement durable, voici quelques applications capables de nous aider à modifier nos gestes du quotidien pour adopter un mode de vie plus respectueux de l’environnement. Christophe Pinol

Assainir, manger, prospecter, surveiller ou simplement jouer: les applications qui visent à la prise de conscience environnementale existent pour tous les goûts. Natasa Adzic/Shutterstock

On le sait, le numérique occupe une place importante dans l’impact néfaste environnemental. Aussi bien au niveau de la fabrication de nos smartphones, tablettes, ordinateurs et autres objets connectés que de la consommation propre de ces produits. Heureusement, certains développeurs se chargent de rééquilibrer un tant soit peu la balance en nous aidant à adopter un mode de vie plus respectueux de l’environnement, qu’il s’agisse de prendre conscience du réchauffement climatique, d’agir contre la pollution ou d’adopter des réflexes écoresponsables… Alors, à l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, on vous propose quelques applications gratuites, disponibles sous iOS et Android, qui permettront d’adopter les bons gestes.